Golf: falsa partenza per Molinari al "The American Express" in California

Roma, 17 gen 15:57 - (Agenzia Nova) - Francesco Molinari ha avuto una partenza difficile nel "The American Express", dove occupa il 131esimo posto con 73 (+1) colpi. Nel torneo del Pga Tour, che si svolge con formula pro-am (un pro e un dilettante) sui tre percorsi dello Stadium Course, del La Quinta Cc e del Nicklaus Tournament Course (tutti par 72) a La Quinta in California, sono al comando con 64 (-8) Zac Blair e Grayson Murray. Hanno un colpo di margine su Rickie Fowler, Hank Lebiola e Scottie Scheffler, terzi con 65 (-7), e due su un gruppo di otto concorrenti tra i quali Andrew Landry, lo scozzese Russell Knox e l'australiano Cameron Davis (66, -6). Al 37esimo posto con 68 (-4) l'inglese Paul Casey, al 49esimo con 69 (-3) Adam Long, campione in carica e Tony Finau e al 74esimo con 70 (-2) Phil Mickelson ambasciatore dell'evento, secondo lo scorso anno e a segno nel 2002 e nel 2004.



