Sicurezza: De Corato su taser, Polizia locale Milano non potrà usarli, giuste proteste del Coisp

- L'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato commenta in una nota la notizia dell'approvazione dell'impiego dei taser in Consiglio dei ministri: "Il Cdm finalmente approverà il regolamento per l'impiego del taser per Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Una buona notizia che però non riguarderà gli agenti di Polizia locale di Milano. Già lo scorso 31 maggio, infatti, la maggioranza di centrosinistra del Comune di Milano si era detta contraria all'uso delle pistole a impulsi elettrici, approvando un ordine del giorno in cui venivano descritte come 'dispositivi particolarmente pericolosi, specie nei confronti dei soggetti più vulnerabili, e lesivi dei diritti fondamentali della persona il cui utilizzo distrarrebbe la Polizia locale dai compiti che le sono propri e senza l'assolvimento dei quali la vivibilità della città risulterebbe fortemente compromessa'. Figuriamoci se i taser potranno essere impiegati ora che in Giunta c'è Paolo Limonta, che di quell'ordine del giorno fu promotore con il suo movimento 'Milano Progressista'. Per cui, grazie a Sala & Co, i nostri ghisa dovranno ancora rischiare la loro incolumità affrontando corpo a corpo i delinquenti, per l'ottusità della sinistra". "Dopo la votazione di oggi – conclude l'assessore De Corato – il regolamento andrà al Consiglio di Stato per poi ritornare al Consiglio dei ministri. Mi auguro che nel secondo passaggio vengano accolte le richieste del sindacato di Polizia COISP, che giustamente ritiene troppo stringenti i limiti all'uso del taser previsti dal regolamento. Come si può pretendere la valutazione di 'visibile condizione di vulnerabilità' e dei rischi 'associati con la caduta della persona' da agenti che operano in situazioni di pericolo e di concitazione?". (com)