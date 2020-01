Speciale difesa: Libia, Lavrov, cessate il fuoco al momento viene rispettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti coinvolte nel conflitto in corso in Libia finora hanno rispettato il cessate il fuoco concordato in precedenza dai presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, e ci auguriamo che il contesto attuale possa essere mantenuto anche nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa organizzata per discutere il lavoro svolto dalla diplomazia di Mosca nel corso del 2019. “Il cessate il fuoco al momento viene rispettato: si tratta di un passo avanti molto importante, e speriamo che la situazione continui ad essere positiva in futuro”, ha detto il ministro, confermando che sarà presente dopodomani alla conferenza internazionale di Berlino sulla Libia. Nel suo intervento, Lavrov ha dichiarato che "i documenti relativi alle consultazioni sono quasi pronti". "La conferenza è un'iniziativa che abbiamo sostenuto sin da subito: sono molti i paesi che vogliono contribuire alla creazione delle condizioni necessarie per risolvere la crisi", ha detto il capo della diplomazia di Mosca, aggiungendo di essere "d'accordo con le posizioni espresse dal Consiglio di sicurezza" e ribadendo che "le forze presenti in Libia non facciano gli stessi errori del passato". (Rum)