Speciale difesa: Libia, esclusiva “Nova”, le novità dell'ultima ora nel documento in discussione a Berlino

- La bozza della dichiarazione finale che potrebbe essere adottata alla conferenza di Berlino sulla Libia, in programma per domenica 19 gennaio nella capitale tedesca, è stata già più volte modificata rispetto alla sua stesura iniziale. La versione aggiornata che ha potuto vedere “Agenzia Nova” da fonti della cancelleria tedesca a Berlino contiene anche le parti del testo che sono state rimosse o aggiunte nel corso delle ultime settimane. Queste correzioni rappresentano forse gli elementi di maggiore novità e denotano come sia cambiato l’atteggiamento della Comunità internazionale nei confronti della crisi libica. La decisione di invitare Algeria e Repubblica del Congo, ad esempio, è stata presa solo negli ultimi giorni poiché i due paesi non figuravano nella stesura iniziale. Sono stati inseriti all’ultimo anche i riferimenti alla “notevole riduzione della violenza dal 12 gennaio” e ai “negoziati intrapresi a Mosca il 14 dello stesso mese, che mirano ad aprire la strada per un cessate il fuoco”. Ma, soprattutto, è stato aggiunto un passaggio che chiede un “nuovo, rappresentativo” governo unificato “di accordo nazionale”: parole che potrebbero segnare l’uscita di scena dell’attuale premier di Tripoli Fayez al Sarraj. Non solo: nell’ultima versione della bozza sono spariti anche i riferimenti alle sanzioni Onu contro i paesi che hanno violato l’embargo sulle armi e le propose per istituire una “commissione tecnica” di monitoraggio di cessate il fuoco. La versione aggiornata della bozza conclusiva, in altre parole, è stata “annacquata” per essere digeribile dal generale Khalifa Haftar e dai suoi principali sponsor, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Non è ancora chiaro quale sarà la reazione del premier Sarraj e soprattutto delle milizie che difendono il Governo di accordo nazionale (Gna) dall’offensiva dell’Esercito nazionale libico. Tra le novità inserite nella bozza figurano anche “passi credibili verso lo smantellamento di gruppi armati e milizie da parte di tutte le fazioni”, oltre al “ridispiegamento di armi pesanti, artiglieria e veicoli aerei e il loro accantonamento”, nonché l’avvio di un “ampio processo di smobilitazione”. Il documento rinuncia invece a chiedere “la cessazione di tutti i movimenti militari da parte o in supporto diretto delle parti in conflitto, sui cieli e sul territorio dell'intera Libia, a partire dall'inizio del processo di cessate il fuoco”: questo specifico punto è stato infatti interamente rimosso. Nella bozza conclusiva visionata da “Agenzia Nova” viene tolto anche un riferimento “all'istituzione immediata di comitati tecnici per monitorare e verificare l'attuazione del cessate il fuoco”: un passaggio evidentemente ritenuto non più necessario dopo l’iniziativa portata avanti da Russia e Turchia che ha consentito il raggiungimento di una tregua sostanziale (e, forse, in vista dell'invio di una forza europea d'interposizione per il monitoraggio del cessate il fuoco). Nel documento finale che dovrebbe essere approvato a Berlino è stato depennato anche un passaggio sull’attuazione di sanzioni alle parti che non dovessero rispettare la tregua e che violano l’embargo sulle armi. “Chiediamo a tutti gli attori di applicare le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso misure nazionali di attuazione, contro coloro che violano l'embargo sulle armi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il cessate il fuoco, da oggi in poi”, si leggeva nel punto rimosso dal testo. E’ sparito anche un riferimento, alquanto spinoso, all’unificazione delle forze di sicurezza. “Sosteniamo l'istituzione della sicurezza nazionale unificata libica, delle forze di polizia e militari sotto l'autorità centrale e civile, sulla base dei colloqui del Cairo e dei documenti ivi prodotti”, recitava a il passaggio evidentemente ritenuto di difficile attuazione. (Geb)