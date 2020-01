Congo-Kinshaha: Tshisekedi ricevuto in Vaticano, ratificato Accordo quadro su materie di comune interesse

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, è stato ricevuto oggi in Vaticano da papa Francesco. Nel corso del colloquio, si legge in un comunicato della sala stampa vaticana, “sono state evidenziate le buone relazioni bilaterali esistenti, nonché la soddisfazione per la ratifica dell'Accordo quadro tra la Santa Sede e la Rdc su materie di comune interesse. In tale contesto, non si è mancato di sottolineare il contributo della Chiesa cattolica al processo democratico, in favore del bene comune e dello sviluppo integrale della nazione, specialmente nell'ambito educativo e sanitario. Nel prosieguo dei colloqui – si legge nel comunicato – ci si è soffermati sulla situazione attuale del paese, con particolare riferimento alle sofferenze della popolazione nelle provincie orientali, a causa dei persistenti conflitti armati e della diffusione del virus ebola. Infine, si è rilevata l'urgenza del coordinamento e della cooperazione, a livello nazionale e internazionale, per proteggere la dignità umana e promuovere la convivenza civile, a partire dai numerosi rifugiati e sfollati che affrontano una grave emergenza umanitaria”, conclude la nota. (segue) (Res)