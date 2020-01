Congo-Kinshaha: Tshisekedi ricevuto in Vaticano, ratificato Accordo quadro su materie di comune interesse (2)

- Successivamente Tshisekedi ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, accompagnato dal monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli stati, con i quali ha proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo quadro, firmato in Vaticano il 20 maggio 2016, che fissa il quadro giuridico dei reciproci rapporti. In particolare, viene sancita la libertà della Chiesa nell'attività apostolica e nella regolazione delle materie di propria competenza. Vengono inoltre disciplinati vari ambiti, tra cui le istituzioni cattoliche di educazione, l'insegnamento della religione nelle scuole, l'attività assistenziale-caritativa della Chiesa, la cura pastorale nelle Forze armate e nelle Istituzioni penitenziarie ed ospedaliere, il regime patrimoniale e fiscale, l'ottenimento dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno per il personale religioso. L’accordo prevede, infine, anche intese applicative tra la Conferenza episcopale e lo Stato su alcune materie di comune interesse. (segue) (Res)