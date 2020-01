Congo-Kinshaha: Tshisekedi ricevuto in Vaticano, ratificato Accordo quadro su materie di comune interesse (4)

- La visita di Felix Tshisekedi a Roma, la seconda dalla sua entrata in carica nel dicembre 2018, mira soprattutto a migliorare i rapporti con la Santa Sede, che si sono raffreddate dopo che la Chiesa cattolica non ha riconosciuto fin da subito la sua vittoria alle elezioni presidenziali del dicembre 2018. Negli ultimi mesi le relazioni tra il governo della Rdc e il Vaticano sono gradualmente migliorate grazie al lavoro diplomatico svolto dagli emissari di entrambe le parti, come nel caso della visita resa dall'arcivescovo di Kinshasa, il cardinale Fridolin Ambongo, a Tshisekedi all’inizio di questa settimana. Quella cattolica è la prima religione nella Rdc e la sua influenza politica è significativa nel paese. Da quando ha ottenuto l'indipendenza, nel 1960, il paese africano ha sempre intrattenuto rapporti piuttosto buoni con la Santa Sede e quattro presidenti congolesi sono stati ricevuti in Vaticano. (Res)