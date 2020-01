India: stupro di gruppo di Delhi, esecuzione condanne a morte fissata al primo febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d’assise di Nuova Delhi ha emesso oggi un nuovo mandato di esecuzione delle condanne a morte dei quattro uomini – Mukesh Singh (32 anni), Akshay Kumar Singh (31), Pawan Gupta (25) e Vinay Sharma (26) – giudicati colpevoli dello stupro di gruppo e dell’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto a Nuova Delhi nel dicembre del 2012. Il giudice Satish Kumar Arora ha fissato al primo febbraio la data dell’impiccagione, precedentemente programmata per il 22 gennaio. Il rinvio è stato motivato dalla presentazione delle ultime istanze a disposizione dei condannati, tutte respinte: quella di ultimo grado (detta “curative petition”), presentata alla Corte suprema da Mukesh Singh e Akshay Kumar Singh, e quella di grazia, presentata al presidente della Repubblica da Mukesh Singh. Non è stata ammessa la petizione speciale (Slv) sottoposta all’Alta corte di Delhi per Pawan Gupta sulla base della presunta minore età del condannato all’epoca dei fatti; al suo legale è stata inflitta una multa di 25 mila rupie (315 euro). I quattro sono detenuti nel carcere di Tihar, nella capitale.(Inn)