Colombia: Cidh, preoccupazione per nuovi presunti casi di spionaggio illegale

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso “profonda preoccupazione” per i nuovi presunti casi di intercettazioni abusive, note come "chuzadas", da parte dell'esercito colombiano. Il riferimento è alle denunce diffuse dalla rivista “Semana” circa una presunta rete di spionaggio illegale ai danni di media, giornalisti, difensori dei diritti umani, magistrati e dirigenti politici. La Cidh, si legge in un comunicato, “chiede allo Stato di condurre un’inchiesta esaustiva e indipendente rispetto a queste attività e i loro responsabili”. (segue) (Mec)