Colombia: Cidh, preoccupazione per nuovi presunti casi di spionaggio illegale (3)

- Nel mirino delle intercettazioni illegali sarebbero finiti, tra gli altri, il direttore della rivista “Semana”, Alejandro Santos, il senatore Roy Barreras, l’ex governatore di Narino Camilo Romero, la magistrata della Corte suprema di giustizia, Cristina Lombana. La pratica dello spionaggio illegale è conosciuta in Colombia come chuzadas ed è un capitolo molto controverso nella storia recente del paese in cui politici dell’opposizione, giornalisti e magistrati sono stati molestati dalla polizia segreta, ormai dissolta, durante il governo di Álvaro Uribe. (Mec)