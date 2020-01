Milano: giunta comunale approva il bilancio previsionale 2020-2022

- L'equilibrio finanziario di Palazzo Marino è confermato anche per il triennio 2020-2022. La Giunta ha approvato il bilancio di previsione che ora è atteso in Consiglio Comunale per la discussione e l'approvazione finale. Per la parte corrente l'equilibrio è di 3,4 miliardi di euro mentre per la parte in conto capitale è di 3 miliardi di euro. "Anche quest'anno presentiamo al Consiglio Comunale i conti in ordine che certificano la salute dell'Ente - afferma l'assessore al Bilancio, Roberto Tasca -. Il buon lavoro operato dalla Giunta e dagli uffici ci consente di continuare l'opera di stabilizzazione della spesa e di contenimento del debito a parità di servizi erogati, nonostante l'impegno economico sempre più gravoso per sostenerli. Anche grazie all'opera di spending review delle direzioni e alle valorizzazioni del patrimonio immobiliare, il Comune può programmare maggiori investimenti nella manutenzione delle scuole e delle strade. E per la prima volta in questo mandato riusciamo anche ad alleggerire il peso fiscale alle fasce più deboli". (segue) (Com)