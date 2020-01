Milano: giunta comunale approva il bilancio previsionale 2020-2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera novità del bilancio di previsione è l'estensione dell'esenzione dell'addizionale Irpef. La fascia di esenzione sale da 21mila euro di imponibile a 23mila euro, a beneficio di circa 50mila cittadini milanesi. È una manovra che prevede anche interventi mirati sui servizi a domanda individuale per la disabilità e il raddoppio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da riservare agli indigenti. La Giunta punta anche a ottimizzare l'apporto agli equilibri della spesa corrente da parte dei dividendi delle società partecipate (+ 144,4 milioni di euro, di cui 47,5 straordinari). Prosegue il lavoro di riduzione dello stock di debito e della relativa incidenza negli equilibri correnti. Continuerà, ove il Governo lo renderà possibile, la gestione attiva del debito, le nuove sottoscrizioni nei prossimi tre anni (150 milioni di euro) saranno inferiori a quanto rimborsato. Resta comunque alta la capacità di indebitamento dell'Ente (la percentuale dell'incidenza degli interessi sulle entrate correnti) che si ferma al 3,92 per cento, molto al di sotto della soglia massima del 10 per cento. (Com)