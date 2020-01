Governo: in Cdm proposta nomina sottosegretari Istruzione Ascani e De Cristofaro

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, è stato sentito in merito all'intenzione del presidente Conte di proporre al presidente della Repubblica la nomina di Anna Ascani e Giuseppe De Cristofaro a sottosegretari di Stato per l'Istruzione. Lo riferisce il comunicato della presidenza del Consiglio. (Com)