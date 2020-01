Disabilità: firmato accordo Cnal-Anida per inserimento lavorativo

- "La disabilità è un tema che non può né deve sfuggire ad un sindacato moderno e veramente incisivo sui problemi sociali: da questo presupposto nasce l'affiliazione dell'Associazione nazionale Anida alla Cnal e, da subito, sarà avviata la prima "vertenza" che riguarda, nella sola Campania, oltre duecentomila disabili". Lo ha dichiarato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi, in occasione della sottoscrizione dell'accordo con Anida, rappresentata dal segretario nazionale Giuseppe Sannino e con la partecipazione della responsabile delle Politiche sociali della Cnal, Gabriella Peluso, la quale ha sottolineato: "Le persone con disabilità rappresentano una grande risorsa per la nostra società e tutte le Istituzioni devono agire in sinergia per valorizzarla l'impegno del nostro sindacato va in questa direzione ed è finalizzato a favorire l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro e, quindi, la piena integrazione sociale". Giuseppe Sannino ha aggiunto: "Anche per i disabili la priorità resta il lavoro perchè solo con il lavoro si arriva alla piena integrazione e al rispetto della dignità dei disabili. Ci attiveremo per motivare i nostri disoccupati alla partecipazione ai bandi pubblicati dalla Regione Campania, ma rilanceremo la battaglia per il riconoscimento della 'diagnosi funzionale' e per norme più restrittive per il rilascio dei contrassegni utilizzati anche da chi non è disabile". (Ren)