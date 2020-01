Milano: De Corato, Comune metta fine a degrado stabile via Bistolfi

- "Alcuni cittadini, esasperati dalla situazione, mi hanno segnalato che lo stabile a cinque piani abbandonato all'angolo tra via Bistolfi e via Cima, quartiere Ortica a Milano, nonostante la messa in sicurezza del primo novembre 2019, risulta ancora occupato da decine di sbandati, stranieri e nomadi". Lo comunica l'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini della situazione di degrado ed occupazione dell’area riguardante lo stabile abbandonato e la cui costruzione non è mai stata terminata, all'angolo tra via Bistolfi e via Cima. "L’occupazione - ricorda l'esponente di Fratelli d'Italia - ha avuto inizio nel 2013. Da sette anni i residenti segnalano inascoltati al Comune la situazione e, ad oggi, continua il via vai di persone dalla struttura, anche con l’ausilio di scale per superare la recinzione". "Cosa aspetta il Comune - conclude l'assessore regionale - a emettere un’ordinanza contingibile e urgente intimando alla proprietà lo sgombero e la messa in pristino dell’area o, nel caso in cui il privato non lo facesse, a provvedere lui stesso presentandogli poi il conto delle spese? Ne va del decoro della città e della sicurezza dei residenti”. (Com)