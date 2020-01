Moldova: ambasciatore Usa, pronti ad adottare altre misure per sanzionare i corrotti

Gli Stati Uniti sono pronti ad adottare ulteriori misure per punire le persone corrotte nella Moldova. E' quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Chisinau, Derek J. Hogan. La dichiarazione afferma che gli Stati Uniti continueranno a promuovere la responsabilizzazione delle persone corrotte nella regione e nel mondo: "Continueremo a sostenere gli sforzi per costruire un sistema giudiziario che tratterà equamente tutti i cittadini e punirà i colpevoli, indipendentemente dal potere o dalla posizione. Nessuno dovrebbe essere al di sopra della legge", si legge. Allo stesso tempo, il funzionario Usa sostiene di incoraggiare l'esecutivo moldavo a riformare il sistema giudiziario e combattere la corruzione di alto livello.