Moldova: ambasciatore Usa, pronti ad adottare altre misure per sanzionare i corrotti (2)

- "Queste rimangono priorità di base, con il governo moldavo che condivide con noi e altri partner internazionali i suoi piani preliminari per trasformare questa promessa in realtà", si legge nella dichiarazione. L'ambasciatore Hogan afferma che le istituzioni anticorruzione hanno compiuto progressi nelle principali indagini penali e sollecita i leader moldavi "a proteggere l'indipendenza delle istituzioni anticorruzione, a dare potere ai riformatori all'interno di queste istituzioni e a proteggerli da interferenze esterne". Il 13 gennaio 2020, una dichiarazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che l'ex leader del Partito democratico della Moldova, Vladimir Plahotniuc e la sua famiglia, non hanno diritto al visto d'ingresso nel territorio degli Stati Uniti. (Moc)