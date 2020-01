Torino: dopo 10 anni Afc torna ad assumere (2)

- Lo hanno annunciato oggi in conferenza stampa Roberto Tricarico, presidente di Afc, e Antonio Colaianni, amministratore delegato della partecipata. Presente anche l'assessore Marco Giusta. Hanno inoltre spiegato che è andato a buon fine - almeno in parte - il bando per la vendita di 12 tombe di famiglia, che fanno parte di lotti di loculi che erano andati invenduti nel 2015. Sei delle 12 tombe sono state infatti assegnate, per un incasso complessivo per Afc di circa 500 mila euro (per ognuna il valore oscilla tra i 72 mila e 115 mila euro). "Le altre 6 contiamo di venderle entro la fine del 2020", spiega Tricarico, che ricorda come sia più facile cedere i loculi senza passare da bando, cui in molti non vogliono sottoporsi. Chi le vorrà, dovrà recarsi negli uffici di Afc presso il cimitero Monumentale. Confermate dunque le previsioni del Comune, che pensava di incassare complessivamente da questo bando circa un milione di euro. Una delle tombe già vendute è in “ballottaggio”: è stata chiesta da due famiglie, che ora se lo contenderanno all'asta. Altra novità: è stato modificato il regolamento assunzioni per permettere a enti pubblici e privati di presentare progetti di reinserimento lavorativo per persone in difficoltà attraverso Borse lavoro. (segue) (Rpi)