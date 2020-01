Governo: Cdm accoglie definizione antisemitismo

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, in coerenza con la risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo adottata dal Parlamento europeo il primo giugno 2017 e con le conclusioni del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2018, ha accolto la seguente definizione di antisemitismo: "L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebree, o non ebree, e/o la loro proprietà, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto". Inoltre, il Consiglio dei ministri ha convenuto sulla nomina della professoressa Milena Santerini come coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio.(Com)