Maltempo: Consiglio dei ministri stanzia oltre 200 milioni di euro a regioni colpite

- Il Consiglio dei ministri su proposta del presidente Giuseppe Conte ha deliberato un ulteriore stanziamento di 208732.103,47 euro a favore dei comuni e territori delle regioni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2019. Le regioni interessate sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Come riferito da Palazzo Chigi con una nota, lo stanziamento era in parte previsto dalla delibera del 2 dicembre scorso in cui si stabiliva un primo stanziamento di 100 milioni di euro. Le risorse serviranno per il completamento delle attività di organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, l'attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e per misure volte a garantire la continuità amministrativa. Nel dettaglio lo stanziamento prevede 1.866.120,20 di euro a favore dell'Abruzzo; 839.556,04 euro per la Basilicata, 576.031,14 euro per la Calabria; 5.635.376,38 euro per la Campania, 47.110.988,59 euro per l'Emilia Romagna, 1.152.371,50 euro per il Friuli Venezia Giulia; 77.062.212,02 euro per la Liguria; 1.469.139,85 euro per le Marche, 23.944.455,68 euro per il Piemonte; 701.484,17 euro per la Puglia; 8.190.836,59 euro per la Toscana; 40.183.531,31 euro per il Veneto.(Rin)