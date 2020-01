Speciale energia: Emirati, accordo cooperazione dipartimento energia Abu Dhabi-Irena

- Il dipartimento dell'Energia di Abu Dhabi ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), organizzazione leader per la trasformazione energetica. L'accordo mira a facilitare lo scambio di esperienze e pratiche, rivedere lo sviluppo di sistemi di formazione, generare capacità e far avanzare il processo di trasformazione dell'energia ad Abu Dhabi. (Res)