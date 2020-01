Speciale energia: Regno Unito, piazzole di ricarica senza fili per dare spinta ad auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per migliorare l'attrattività e la convenienza delle auto elettriche e aumentarne la diffusione, nelle strade del Regno Unito saranno installate piazzole di ricarica che non hanno bisogno di fili e prese né di spine. Lo riferisce il quotidiano "The Times", aggiungendo che il ministero dei Trasporti britannico deciso di investire 3,4 milioni di sterline (4 milioni di euro) per testare questo innovativo sistema alla fermata dei taxi posta davanti alla stazione ferroviaria della città di Nottingham. Inoltre, il progetto prevede l'identificazione del veicolo in ricarica e il pagamento del rifornimento. Se il test avrà successo, il governo darà il permesso alle amministrazioni locali di installare nei prossimi anni queste nuove piazzole, non solo alle stazioni dei taxi, ma anche nei parcheggi pubblici e lungo le vie residenziali. Questa iniziativa, ricorda il "Times", fa parte dei diversi progetti avviati dal governo britannico per migliorare gli standard delle ricariche di auto elettriche e ovviare alla carenza di piazzole di ricarica pubbliche, che sta ostacolando la diffusione di veicoli non inquinanti. (Res)