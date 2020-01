Speciale energia: Cina, produzione energia elettrica in crescita del 3,5 per cento nel 2019

- La produzione di energia elettrica della Cina ha registrato una crescita del 3,5 per cento su base annua nel 2019, secondo i dati diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). La produzione di elettricità ha raggiunto lo scorso anno 7,14 trilioni di chilowattora. Nel solo mese di dicembre, è aumentata del 3,5 per cento su base annua, attestandosi a 654,4 miliardi di chilowattora. I dati hanno mostrato una crescita più lenta della generazione di energia nucleare il mese scorso, aumentata del 14 per cento su base annua, in calo di 0,9 punti percentuali rispetto a novembre. L'energia eolica è cresciuta dello 0,7 per cento, rispetto all'aumento del 20,7 per cento registrato a novembre. La produzione di energia solare è salita del 15,2 per cento, in aumento di 12,5 punti percentuali rispetto al mese precedente. Quella di energia idroelettrica è calata del 4,4 per cento su base annua, restringendosi dal calo del 6,4 per cento a novembre. (Cip)