Speciale energia: Angola, Eni si aggiudica nuovo blocco esplorativo nel Namibe Basin Offshore

- L'Agenzia nazionale del petrolio e del gas (Angp), concessionaria di stato per i diritti minerari in Angola, ha assegnato Eni come operatore il blocco 28 (60 per cento), nell'ambito del Bid Round Competitivo 2019 per blocchi nei bacini di Namibe e Benguela. La nuova assegnazione, riferisce Eni in una nota, permette alla società di perseguire il consolidamento del proprio portfolio titoli e la presenza di lungo termine nel paese. Eni svolgerà il ruolo di operatore nel blocco, situato nelle acque profonde dell'inesplorato Bacino del Namibe; la joint venture comprenderà, oltre a Eni con il 60 per cento, Sonangol P&P con il 20 per cento di interesse partecipativo, mentre il restante 20 per cento sarà assegnato a un terzo partner nella finalizzazione del contratto. L'aggiudicazione è avvenuta nell'ambito del primo Bid Round competitivo internazionale per l'attribuzione delle concessioni petrolifere messe in offerta secondo calendarizzazione da Angp nel periodo 2019-2025. Il blocco 28 è situato ad alcune decine di chilometri dalla costa, con profondità d'acqua di 1000-2500 metri in un bacino inesplorato. L'Angola, dove Eni è presente dal 1980, ha oggi una produzione equity pari a circa 145 mila barili di olio equivalente e si conferma essere un paese chiave per la strategia di futura crescita organica di Eni. (Com)