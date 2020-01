Speciale energia: Russia, gasdotto Nord Stream 2 sarà completato nonostante pressioni Usa

- La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 sarà completata nonostante le pressioni dell’amministrazione presidenziale statunitense. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri russo. "Il Nord Stream 2 sarà completato nonostante le continue pressioni. I vantaggi di una rotta aggiuntiva per l'esportazione di gas sono evidenti per i cittadini europei, mentre alcuni paesi sono pronti a lavorare per i loro padroni d'oltremare a svantaggio dei loro connazionali", si legge nella nota del ministero. Il ministero ha accusato gli Stati Uniti di sfruttare la minaccia delle sanzioni come uno strumento di concorrenza economica sleale, esprimendo la convinzione che la politica Usa di imporre dei "limiti artificiali" alla fine "colpirà gli interessi degli Stati Uniti". Le sanzioni annunciate da Washington in merito al gasdotto assomigliano a un "gesto di disperazione" e non possono infatti bloccare il progetto energetico, che è vantaggioso sia per la Russia che per l'Europa, si legge nel ministero. (Rum)