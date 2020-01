Speciale energia: romena Transgaz, gasdotto Ungheni-Chisinau sarà completato nel primo semestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del gasdotto Ungheni-Chisinau, tra Romania e Moldova, sono in programma e saranno conclusi nel primo semestre di quest'anno. Lo ha annunciato la società energetica romena Transgaz, in risposta a una serie di articoli pubblicati sulla stampa moldava, secondo i quali il gasdotto sarà completato solo l'anno prossimo. "I lavori di esecuzione del gasdotto Ungheni-Chisinau saranno completati nel primo semestre del 2020", si legge nel comunicato della Transgaz. La realizzazione del progetto Ungheni-Chisinau, dichiarato d'interesse nazionale in Moldova, prevede la costruzione di un gasdotto con una lunghezza di 120 chilometri, tre stazioni di consegna di gas naturale (due a Chisinau e una a Ungheni) e la dotazione del centro di spedizione di Ghidighici (villaggio vicino a Chisinau). La rete di trasporto del gas naturale sulla rotta Ungheni-Chisinau è la seconda fase del progetto di interconnessione Iasi-Ungheni-Chisinau. La prima parte del gasdotto, corrispondente all'interconnettore Iasi-Ungheni, è entrata in funzione nel 2014 e attraverso di essa può essere trasportata annualmente circa 1,5 miliardi di metri cubi di gas naturale. (Rob)