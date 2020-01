Governo: in Cdm informativa Conte su attuazione disposizioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Giuseppe Conte nella riunione del Consiglio dei ministri ha svolto una informativa sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative. Oltre al periodico aggiornamento dei dati, che ha rilevato una riduzione di 13 unità dello stock di provvedimenti da adottare, un particolare focus è stato dedicato all'attuazione delle leggi di bilancio degli anni 2018 e 2019. E' stata condivisa la necessità di dedicare particolare attenzione all'adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto fiscale (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) e dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160); è stata ugualmente condivisa l'opportunità di procedere alla abrogazione o alla modifica delle disposizioni legislative che rimandano a ulteriori provvedimenti che non siano ritenuti più utili o attuali. Lo riferisce la presidenza del Consiglio in una nota. (Com)