Puglia: Consiglio dei ministri, via libera a scioglimento comune di Scorrano per 18 mesi

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Scorrano, come in provincia di Lecce, e il "contestuale affidamento dell'amministrazione dell'ente a una Commissione di gestione straordinaria". Lo riferisce Palazzo Chigi, secondo cui la delibera arriva "in seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)".(Rin)