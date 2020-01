Lavoro: Bocci (Pd), contro perdita lavoro femminile più condivisione in cura figli

- Più condivisione della cura, più servizi, meno stereotipi e meno divario salariale. Sono queste le necessità emerse dalle audizioni tenutasi ieri, in Commissione attività produttive, sulle discriminazioni sul lavoro legate alla maternità, con il direttore dell’Ispettorato interregionale del lavoro e le rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Centro donna della Camera del lavoro di Milano. “Tutti - sottolinea la consigliera regionale del Pd, Paola Bocci - hanno concordato sul fatto che alla maternità ancora si associ la rinuncia al lavoro. I dati dell’Ispettorato del lavoro evidenziano che le dimissioni delle lavoratrici madri, entro il terzo anno di vita del bambino, aumentano soprattutto nel terziario e sono più dei due terzi del totale. “Tra le cause dell’abbandono- continua Bocci- riferite dalle donne la mancanza di servizi educativi per l’infanzia e la difficoltà a conciliare la cura dei figli con i tempi di lavoro. Nelle aziende permane il pregiudizio dell’incompatibilità fra essere madre e rispondere efficacemente alle richieste dell’azienda, questo perché a dominare è ancora il modello della donna come depositaria del carico di cura in famiglia”. (segue) (Com)