Lavoro: Bocci (Pd), contro perdita lavoro femminile più condivisione in cura figli (2)

- “Ma c’è di più- sottolinea Bocci- in alcuni casi le donne vengono ‘incoraggiate’ dalle aziende a lasciare il lavoro perché madri; talvolta vengono demansionate, oppure è reso loro difficile mantenere un lavoro a tempo pieno mentre, in altri casi non è concesso il par time, quando richiesto, al rientro dalla maternità”. E le contraddizioni non finiscono qui. “Il part time- spiega ancora Bocci- implica uno stipendio inferiore a quello del padre, di conseguenza la famiglia fa i conti con i costi dei servizi e la donna rinuncia al suo lavoro perché lo stipendio è più basso; spesso è proprio la donna a farsi i conti in tasca. Questo senza contare che, comunque, è provato che c’è un divario retributivo tra i generi, per cui lo stipendio di una donna è quasi sempre più leggero, anche quando è a tempo pieno”. Le associazioni sindacali hanno evidenziato come la maternità sia un’assenza più gestibile dall'azienda, perché prevedibile, mentre, soprattutto per le piccole imprese, non è considerata gestibile la genitorialità di un bambino piccolo, con le sue improvvise assenze. (segue) (Com)