Lavoro: Bocci (Pd), contro perdita lavoro femminile più condivisione in cura figli (3)

- “La necessità- conclude Bocci- è innanzitutto eliminare le cause delle discriminazioni, cambiare prospettiva, promuovendo politiche di condivisione della responsabilità, come nella nuova proposta di Francesca Puglisi sui congedi parentali, che agisce contro lo stereotipo culturale per cui la cura dei figli è solo della donna. Nello stesso tempo è essenziale che il pubblico investa di più su asili nido, tempo pieno e scuole aperte anche il pomeriggio e questo anche nei piccoli centri. Sono necessarie, inoltre, azioni a supporto alle aziende per l’introduzione di forme di flessibilità nell'organizzazione del lavoro che non penalizzino le donne e di contrasto al divario retributivo, per ristabilire equità nel valore del lavoro di donne e uomini. Abbiamo un progetto di legge nazionale allo studio del Ministero del lavoro, proprio per sanare il gender pay gap, che ha cominciato il suo percorso, e ne abbiamo proposto uno regionale , come gruppo Pd, che aspetta invece ancora di essere discusso. Dovremmo iniziare da lì”. (Com)