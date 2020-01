Difesa: il nuovo drone Falco Xplorer di Leonardo completa con successo il primo volo (2)

- Queste prove certificheranno anche l'aeronavigabilità, ossia l’idoneità al volo, del Falco Xplorer in base allo standard Nato Stanag 4671, espandendo notevolmente il territorio sul quale il drone può operare. Il Falco Xplorer è stato presentato per la prima volta al Salone aerospaziale di Parigi dello scorso anno. È stato progettato per assicurare a clienti militari e civili capacità di sorveglianza strategica e può essere offerto sia come sistema integrato sia come servizio completamente gestito e operato da Leonardo. Con un peso massimo al decollo di 1,3 tonnellate e una quota operativa superiore a 24.000 piedi, il sistema è uno strumento valido ed efficace per missioni Isr (Intelligence Surveillance and Reconnaissance). Ulteriori versioni del Falco sono state scelte dalle Nazioni Unite e da Frontex, l'agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il design del Falco Xplorer si basa sul riscontro operativo ricevuto dai clienti della famiglia di velivoli Falco. (segue) (Com)