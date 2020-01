Speciale energia: Libano, ministro Bustani, via libera all'importazione di gas per uso domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia libanese uscente, Nada Bustani, ha incaricato le società petrolifere del paese di avviare l'importazione di gas a uso domestico. Lo riferisce il quotidiano libanese in lingua francese "L'Orient le Jour". "Nel quadro della messa in opera del programma d'importazione di benzina e gas per uso domestico da parte dello Stato, ho firmato stamani - 17 gennaio - una decisione che incarica le società dotate di installazioni petrolifere a importare gas a uso domestico in Libano dopo quattro mesi di preparativi", ha annunciato Bustani. In una dichiarazione all'emittente televisiva "Lbc1", la ministro ha aggiunto che l'importazione di gas per uso domestico rappresenterà meno del 35 per cento del fabbisogno locale e che saranno necessari quattro mesi prima dell'avvio dell'operazione. Bustani ha anche affermato di avere indicato la direzione delle installazioni petrolifere di rilanciare le discussioni sull'Egitto al fine di garantire la fornitura di gas naturale alla società elettrica Electricité du Liban e ridurre così i costi di produzione. (Lib)