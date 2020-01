Ucraina: schianto Boeing 737, settimana prossima visita rappresentante Iran a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rappresentante speciale del governo iraniano arriverà presto in Ucraina, per fornire chiarimenti in merito allo schianto del Boeing 737 avvenuto a Teheran. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, nel corso del suo intervento presso la Verkhovna Rada. “A breve, credo all’inizio della settimana prossima, un rappresentante speciale dell’esecutivo iraniano arriverà in Ucraina per porgere le scuse ufficiali e fornire dei chiarimenti”, ha detto Prystaiko, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. (segue) (Res)