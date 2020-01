Armenia: l'ex direttore del Servizio di sicurezza nazionale trovato morto a Erevan

- L’ex direttore del Servizio per la sicurezza nazionale armeno, Georgy Kutoyan, è stato trovato morto nel suo appartamento in via Paruyr Sevak a Erevan. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Armenpress” la portavoce del Comitato investigativo del paese caucasico, Naira Harutyunyan, aggiungendo che Kutoyan sarebbe morto a causa di un colpo di arma da fuoco. Stando alle informazioni diffuse, sulla scena del crimine sono presenti il vicepresidente del Comitato investigativo, Artur Melikyan, e una serie di altri rappresentanti delle forze di polizia. (Res)