Craxi: Cattaneo (FI), ricordarlo significa riabilitare stagione politica di riformismo

- Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, sosteine che "ricordare Bettino Craxi a 20 anni dalla sua scomparsa qui ad Hammamet significa sopra ogni cosa riabilitare una stagione politica, oltre che un uomo, rispetto alla qualità di una classe dirigente che sì rappresentava un'élite culturale e politica preparata, colta, capace. Non solo - spiega in una nota -, essere qui oggi significa fare i conti con un'Italia e una sinistra che vigliaccamente hanno abbandonato e giudicato la persona, come spesso ancora oggi tristemente accade, prima ancora di conoscere e sapere. Allo stesso tempo significa dar voce a una fase politica tra le più energiche e vitali conosciute nel post dopo guerra in Italia, fatta di vero e profondo riformismo: il leader socialista puntava a svecchiare il Paese al suo interno e a renderlo grande e competitivo all'esterno. Un sogno se letto alla luce di un parallelismo con la politica d'oggi, che tutto ha da invidiare allo spessore e al livello intellettuale dei protagonisti di quegli anni". (Com)