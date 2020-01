Fisco: Capone (Ugl), serve taglio poderoso cuneo

- "Bene la riduzione del cuneo fiscale a cui sta lavorando l'Esecutivo, tuttavia si deve trattare di un taglio poderoso che incida in modo consistente sulla busta paga dei lavoratori per far ripartire i consumi. Ci vuole, quindi, più attenzione per il sociale e per l'occupazione, non misure 'spot' che rischiano di rivelarsi insufficienti. Sarebbe una vera e propria presa in giro per i lavoratori e per le loro famiglie". Lo ha affermato in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alla riduzione del cuneo fiscale proposta dal governo. "In tal senso, auspico un maggiore coraggio da parte del Governo per invertire la rotta e favorire una reale ripresa economica del Paese", ha aggiunto.(Com)