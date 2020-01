Liberia: rilasciato in Sierra Leone leader delle proteste contro Weah

- Le autorità della Sierra Leone hanno rilasciato il leader delle proteste contro il presidente liberiano George Weah, Henry Costa, arrestato all’inizio di questa settimana all'aeroporto di Freetown su richiesta delle autorità di Monrovia. Costa, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza riprese dai media locali, avrebbe lasciato la Sierra Leone per recarsi negli Stati Uniti, dove vive per la maggior parte del suo tempo. Il ministro dell'Informazione della Sierra Leone, Mohamed Rahman Swaray, ha dichiarato all’emittente radiofonica “Democracy 98.1” che “le nostre controparti in Liberia ci hanno chiesto di indagare su di lui e lo abbiamo fatto, ma una breve indagine ha convinto il governo a rilasciarlo”. Costa è accusato dalle autorità liberiane in quanto sospettato di essere in possesso di documenti di viaggio falsificati. Costa è il leader del Consiglio dei patrioti, il cartello che racchiude sigle dell'opposizione, sindacalisti e rappresentanti della società civile che protestano contro Weah, accusato di non attuare misure capaci di risollevare l'economia del paese, che si trova ad affrontare una forte svalutazione della valuta e picchi di inflazione che hanno aggravato la povertà. (Res)