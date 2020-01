Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov, Ue auspica approvazione riforma Procura prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei principali messaggi inviati dal commissario europeo Oliver Varhelyi nel corso della sua visita nella Macedonia del Nord è stato relativo all'auspicio di vedere adottata la riforma della Procura macedone prima dello scioglimento del parlamento a febbraio in vista delle elezioni anticipate di aprile. Lo ha detto il ministro degli Esteri macedone, Nikola Dimitrov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Mia". Secondo Dimitrov, la questione della riforma della Procura macedone è stata sollevata da Varhelyi in tutti gli incontri avuti con i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione a Skopje. "Potremmo dichiarare una vittoria comune, sia per maggioranza che per l'opposizione, quindi per tutti i cittadini", ha dichiarato Dimitrov in riferimento ad un eventuale accordo sulla riforma della Procura. (Mas)