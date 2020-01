Venezuela-Guatemala: Caracas, "l'italiano" Giammattei risponde agli interessi di Trump (3)

- A ottobre scorso, da presidente eletto, Giammattei aveva denunciato il veto opposto dalle autorità venezuelane a un suo ingresso nel paese caraibico. Caracas, spiegava Giammattei, aveva contestato il fatto che avesse esibito passaporto italiano e non guatemalteco. Il neo capo dello stato spiegava che lui e la sua delegazione avevano scelto di usare i documenti europei per non subire le lungaggini della burocrazia. Obiettivo della missione era quello di consegnare a Guaidò l'invito alla cerimonia di insediamento, tenuta il 14 gennaio. Giammattei aveva quindi rivendicato il diritto ad usare i diritti di cittadinanza italiana, oltre a quelli di guatemalteco. "Sono figlio di genitori guatemaltechi, nato in Guatemala, ed ho la nazionalità italiana per mio nonno. La legge è molto chiara e non mi obbliga a rinunciare a nessuna delle due", scriveva Giammattei in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. (segue) (Mec)