Migranti: voto Giunta immunità su Salvini lunedì 20 gennaio

- Come da calendario, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di palazzo Madama voterà lunedì prossimo 20 gennaio in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei riguardi dell'ex titolare dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Gregoretti. E' quanto ha stabilito la Giunta per il regolamento del Senato, che si è espressa a favore dell'ordine del giorno presentato dal leghista Ugo Grassi per derogare alla perentorietà dei 30 giorni per la decisione. Decisivo il voto del presidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Elisabetta Casellati, che ha risolto l'impasse determinato dal pareggio tra maggioranza e opposizioni sull'ordine del giorno (6 a 6), avvenuto all'interno della Giunta per il regolamento. (Rin)