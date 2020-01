Napoli: illecito sversamento di rifiuti, installate telecamere spia

- La Polizia municipale di Napoli ha attivato telecamere spia controllate da personale dell'unità operativa Tutela ambientale per individuare i responsabili delle discariche sul territorio cittadino. I dispositivi posizionati in diversi punti della città riescono a leggere le targhe dei veicoli anche nelle ore notturne e sono dotate di programmi capaci di riconoscere il movimento dei veicoli, la loro fermata e la ripartenza leggendo la targa e identificando il titolare del veicolo con i dati anagrafici. In questi giorni sono stati sequestrati tre veicoli utilizzati per abbandonare al suolo rifiuti speciali. In merito l'assessore Alessandra Clemente ha dichiarato: "L'acquisto delle telecamere spia sta portando i suoi risultati. L'implementazione di questi dispositivi in tutti i quartieri ci permetterà di contrastare in modo sempre più incisivo il comportamento criminale di chi non ha alcun rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni e che fino a ieri, forse, pensava di restare impunito e anonimo. Queste attività di controllo, volute fortemente dal Sindaco, continueranno ad essere prioritarie per il Corpo della Polizia Locale, che sta operando con professionalità e dedizione in sinergia con le Municipalità, associazioni, comitati, istituzioni scolastiche, segnalazioni della cittadinanza, Asia", ha concluso l'assessore comunale.(Ren)