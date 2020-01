Legge elettorale: Delrio (Pd), Consulta va rispettata, Salvini fa propaganda

- Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico alla Camera questa mattina a "Radio anch'io" su Rai Radio1, in merito al pronunciamento della Consulta sul referendum, ha affermato: "E' una notizia che va accolta con rispetto. La Corte Costituzionale va rispettata. Che cosa c'entra la politica? Salvini come al solito fa propaganda. Noi avremmo comunque rispettato la sentenza della Consulta". In merito alla nuova proposta di legge elettorale, il Germanicum, con proporzionale e sbarramento al 5 percento, Delrio ha detto: "Il vero rischio è che in Parlamento queste spinte al particolarismo vincano e si abbassi questa soglia del 5 per cento. Noi del Pd siamo perché la soglia non si muova. Se la soglia deve essere il 2 o il 3 per cento allora tanto vale non farla". Sull'alleanza di governo, poi, il capogruppo Pd alla Camera ha chiarito: "Sono necessarie delle sintesi quando si è al governo. Noi non abbiamo problemi di sudditanza rispetto ai Cinque stelle. Abbiamo le nostre proposte e riteniamo serio e saggio confrontarsi e trovare delle sintesi". Un riferimento anche alla vicenda Autostrade e su qusto Delrio ha sostenuto: "Non bisogna avere fretta ma le cose vanno fatte perché la giustizia va resa".(Rin)