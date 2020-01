Armenia-Azerbaigian: polemiche da Erevan per annuncio anticipato incontro ministri Esteri

- Il ministero degli Esteri armeno continuerà ad annunciare gli incontri con le controparti dell’Azerbaigian in merito al conflitto in corso nel Nagorno-Karabakh in contemporanea con il dicastero di Baku, in linea con gli accordi stabiliti in precedenza. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Armenpress” la portavoce della diplomazia di Erevan, Anna Naghdalyan, commentando quanto affermato questa mattina dal ministro degli Esteri azerbaigiano, Elmar Mammadyarov, in merito alla possibilità di organizzare un nuovo incontro sul Nagorno-Karabakh entro fine mese. “Il dicastero degli Esteri armeno annuncia ogni incontro sulla base di una procedura che abbiamo concordato in precedenza, e di comune accordo con il copresidenti del gruppo di Minsk creato dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce): continueremo ad operare in linea con questo principio”, ha detto la portavoce. (segue) (Res)