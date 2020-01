Ambiente: Regione Lazio, ok a linee guida per rigenerazione urbana (2)

- L’istituzione dell’ufficio Rigenerazione, infatti, ha permesso di supportare i comuni nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme, oltre che nella redazione dei relativi provvedimenti. “La Regione - dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica e alle politiche abitative - fornisce un sostegno importante alle amministrazioni locali per favorire il recepimento della legge: prima con l’istituzione dell’ufficio Rigenerazione, che ha riscosso il plauso dei comuni, e ora anche con la pubblicazione delle linee guida, che consentono agli enti locali di ricevere tutte le informazioni e l’assistenza necessarie per predisporre gli atti in maniera corretta”. (Com)