Nord Macedonia: presidente Pendarovski, avvio negoziati Ue non è "trofeo politico" ma processo per riforme

- Una nuova metodologia per l'allargamento dell'Unione europea dovrebbe essere adottata entro la fine di marzo del 2020: in parallelo bisogna assicurare l'apertura dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord e l'Albania. Lo ha affermato il presidente macedone Stevo Pendarovski nell'annuale ricevimento dei diplomatici accreditati a Skopje. "Non abbiamo bisogno di ottenere l'avvio dei negoziati di adesione all'Ue come un trofeo politico, ma come uno strumento e un processo durante il quale cambieremo e faremo riforme per raggiungere gli standard necessari in base ai quali vengono riconosciute le democrazie europee", ha dichiarato Pendarovski. (Mas)