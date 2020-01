Internet: a Roma convenzione tra Polizia e Saipem su contrasto crimini informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata firmata oggi a Roma la convenzione tra Polizia di Stato e Saipem, società leader nei settori dell’energia e delle infrastrutture, per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno ad oggetto i sistemi e i servizi informativi di aziende di particolare rilievo per il paese. La convenzione, sottoscritta dal capo della Polizia, Franco Gabrielli e dall’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione alla criminalità informatica attraverso la stipula di accordi con gli operatori che gestiscono tecnologie avanzate. L’accordo rappresenta una tappa significativa nel processo di collaborazione tra pubblico e privato: un progetto che, in considerazione delle minacce informatiche e della modo con il quale mutano, risulta essere strumento essenziale per un efficace sistema di contrasto ai crimini informatici.(Com)