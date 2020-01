Economia: Cdp, arriva a Genova "Spazio Imprese", il ciclo di eventi sul territorio dedicati alle aziende

- Dopo la crisi, le Regioni del Nord-Ovest d'Italia hanno saputo riorientarsi meglio di altre verso servizi a valore aggiunto e mercati internazionali dinamici e più promettenti. In questo modo, come riferisce un comunicato stampa di Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno mantenuto il loro ruolo di traino dell'economia nazionale, soprattutto grazie a una dotazione infrastrutturale superiore alla media, alla presenza di imprese relativamente più grandi e a un ecosistema capace di stimolare la creazione di un vero e proprio hub tecnologico funzionale a tutto il Paese. Questi i principali risultati emersi dal Focus territori Cdp Think Tank-Il Nord-Ovest d'Italia: innovazione e tecnologia per un nuovo sentiero di sviluppo, il report coordinato da Andrea Montanino, Chief Economist Gruppo Cdp e Gianfranco Di Vaio, responsabile Ricerca macro Cdp. La presentazione dello studio, che ha visto la partecipazione, fra gli altri, del sindaco Marco Bucci e di Nunzio Tartaglia, responsabile Divisione Cdp Imprese, è stata l'occasione per avviare anche a Genova il ciclo di eventi Spazio Imprese dedicati alla promozione del confronto con le imprese sul territorio per comprenderne meglio bisogni e aspettative, e condividere riflessioni su tematiche di interesse comune. (segue) (Com)