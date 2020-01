Economia: Cdp, arriva a Genova "Spazio Imprese", il ciclo di eventi sul territorio dedicati alle aziende (3)

- Il Nord-Ovest, secondo il Focus Territori Cdp, ha quindi l'opportunità di valorizzare il suo potenziale per restare competitivo e giocare un ruolo ancora più importante nel contesto europeo, puntando su una serie di eccellenze: i settori industriali, come l'automotive, che possono offrire delle opportunità in una logica di filiere internazionali; il sistema integrato della portualità e logistica, che attraverso opportuni investimenti può rafforzare il ruolo dell'area di punto di accesso all'Italia e all'Europa; le risorse culturali e naturali, che hanno significativi margini di crescita in termini di flussi turistici e, infine, il comparto della formazione, che attraverso un network integrato delle eccellenze presenti può rafforzare la capacità di innovazione del territorio e dell'intero Paese. Genova rappresenta un centro nevralgico del sistema produttivo del Nord Ovest, grazie anche all'attività del suo storico porto, hub di riferimento per il Mare Mediterraneo, che la rende uno snodo strategico di collegamento con il resto d'Europa. (segue) (Com)