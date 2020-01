Economia: Cdp, arriva a Genova "Spazio Imprese", il ciclo di eventi sul territorio dedicati alle aziende (4)

- Nel corso dell'ultimo triennio Cdp ha concesso oltre 100 milioni di euro di finanziamenti agli enti pubblici del territorio, mentre il contributo a supporto di progetti di sviluppo infrastrutturale è stato pari a 75 milioni di euro. L'impegno del Gruppo si è esteso - anche attraverso il contributo di Sace Simest per l'export, al supporto alle imprese verso cui sono stati mobilitati – dal 2017 - circa 620 milioni di euro. Ne sono esempio, tra gli altri, i finanziamenti ad aziende leader del made in Italy come la "Sanlorenzo" di Ameglia, La Spezia, leader globale nella produzione di yacht di lusso di alta gamma e la "Fratelli Carli", storica azienda olearia di Oneglia, Imperia, che esporta l'olio ligure sulle tavole di tutto il mondo. Nell'ambito del supporto al social housing, il Gruppo Cdp ha impegnato, nel corso degli anni, oltre 60 milioni di euro attraverso il Fondo Investimenti per l'Abitare (Fia), per la realizzazione di progetti di edilizia sociale. Circa 2/3 delle risorse sono state impegnate nel solo comprensorio di Genova. In particolare, a Sampierdarena sono stati realizzati 34 alloggi, in parte per l'affitto e in parte per la vendita. Altri 34 alloggi dedicati alla locazione sono disponibili a Genova Principe. Infine, a Molassana è in corso di avanzamento il progetto di riqualificazione dell'ex area industriale Boero per la realizzazione di 170 alloggi sociali più 1.500 mq dedicati a servizi. (Com)